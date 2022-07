Il Manchester United non convoca Cristiano Ronaldo per la tournee estiva: le ultime

Il Manchester United non convoca Cristiano Ronaldo al tour estivo in Thailandia: ecco le ultime

Cristiano Ronaldo non parteciperà al tour estivo in Thailandia del Manchester United a causa della sua mancata convocazione.

Il portoghese non è stato inserito nella lista dei 31 convocati compilata dal nuovo tecnico Erik Ten Hag per i seguenti motivi: «Gli è stato concesso un periodo di ferie aggiuntivo per affrontare un problema familiare».