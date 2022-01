Il giornalista: «Il Milan ci ha provato più della Juve, ma...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Andrea Di Caro, giornalista della Gazzetta dello Sport, dalle pagine della Rosea, ha commentato Milan Juve:

«Alla fine la montagna ha partorito il topolino. Ci si aspettava tanto da questo Milan-Juve: spettacolo, gol, squadre all’attacco del risultato e dei propri obiettivi. Il Milan a caccia di una vittoria che lo tenesse in corsa scudetto in vista del derby del 6 febbraio. La Juve con la voglia di accorciare sulle avversarie che in questo momento occupano i posti di una zona Champions essenziale a fine stagione per i bianconeri. È finita 0-0, con poche emozioni: il Milan ci ha provato un po’ di più, la Juve ha giocato ancora una volta una gara attendista contro una big. I bianconeri confermano la solidità della propria difesa, ma dalla Juve ci si aspetterebbe più coraggio».