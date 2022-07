Il City ha speso sul mercato più delle prime quattro di Serie A: i dettagli

Il confronto tra il mercato delle squadre di Serie A e quelle straniere, in particolare con il City

La Stampa ha fatto un confronto tra il mercato delle squadre di Serie A e quelle straniere, in particolare con il City. Fino a questo momento, il club che ha speso di più in Europa è il Manchester City, che ha investito 108 milioni di euro per ingaggiare Erling Haaland e Kalvin Phillips.

Per arrivare a questa cifra bisogna mettere insieme le prime quattro società della graduatoria italiana, vale a dire Lazio, Napoli, Inter e Monza.