Icardi vuole tornare in Italia e spinge per il Milan: la situazione

Icardi ha già comunicato al PSG la voglia di cambiare aria in estate: Wanda Nara spinge per l’ipotesi Milan, Maldini riflette

Importante indiscrezione di mercato quella lanciata da calciomercato.com: Mauro Icardi avrebbe deciso di lasciare il PSG in estate, decisione già comunicata a Leonardo. Il centravanti gradirebbe il ritorno in Italia e insieme alla sua moglie agente Wanda Nara avrebbe messo il Milan in cima alle sue preferenze, davanti a Juve e Roma.

IL MILAN RIFLETTE – Il Milan non ha chiuso le porte ma è conscio che l’operazione potrà essere fatta solo in prestito e magari con parte dell’ingaggio pagato dai francesi. A Champions acquisita i rossoneri si siederanno al tavolo per discutere concretamente di questa possibilità.