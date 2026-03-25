Icardi-Juventus, il Milan ha il via libera per il nuovo bomber

L’ex Inter Mauro Icardi continua ad essere nel mirino della Juventus: un suo approdo in bianconero potrebbe favorire il Milan

Mauro Icardi alla Juventus, ancora una volta. Il bomber argentino, in scadenza di contratto con il Galatasaray, torna ad essere accostato ai bianconeri. Lo è stato molto volte in passato, l’ultima a gennaio quando Spalletti sperava di avere un nuovo centravanti e l’ex Inter poteva essere il nome giusto.

Alla fine c’è stato il nulla di fatto, con Icardi rimasto a Istanbul e la Juventus senza bomber, considerata al crisi di David e Openda e la lunga assenza di Vlahovic per infortunio. Questo è il passato, ma il futuro potrebbe essere nuovamente italiano per Icardi. Sportmediaset, infatti, rilancia il nome del 33enne: Spalletti vuole un attaccante di esperienza, uno che non ha bisogno di adattamento e chi meglio dell’argentino?

L’alternativa low cost è quello Robert Lewandowski corteggiato anche dal Milan: in scadenza di contratto anche lui, di primavere il polacco ne ha 37 e deve ancora prendere una decisione sul suo futuro. Ed è proprio l’intreccio Icardi-Lewandowski che potrebbe favorire Tare e il club rossonero.

Icardi-Juve, via libera per Lewandowski

Spalletti già conosce Icardi e, al netto dei problemi di spogliatoio nel finale di periodo interista, ne apprezza le caratteristiche tecniche e la facilità di andare in gol. Per l’argentino potrebbe essere davvero la volta buona per arrivare alla Juventus, con anni di ritardo rispetto ai primi rumors e questo avrebbe (o potrebbe avere) ripercussioni anche sul mercato del Milan.

Con la Juve che occupa la casella di centravanti, per i rossoneri potrebbe esserci il via libera per Lewandowski: sul polacco, almeno in Italia, non ci sarebbero concorrenti e Tare potrebbe provare a convincerlo. Certo le insidie, anche con i bianconeri fuori causa non mancano: c’è l’ipotesi tornata a galla di un rinnovo, anche per un solo anno, con il Barcellona e la tentazione di andare a chiudere la carriera in MLS.

Ma il Milan c’è e Lewandowski potrebbe essere il bomber che quest’anno è mancato ad Allegri. Per arrivarci Tare è pronto a sfruttare ogni occasione, anche l’assist indiretto di Icardi e della Juventus.