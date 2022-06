Ibrahimovic, vacanza-lavoro in una villa top secret: si porta il preparatore. Lo svedese comincia il recupero

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Zlatan Ibrahimovic ha affittato una villa vicino al mare in un posto top secret – qualcuno ipotizza la Sardegna – per rilassarsi insieme alla famiglia e iniziare il piano di recupero in vista della prossima stagione dopo l’operazione al ginocchio.

Con Ibra ci saranno ovviamente Helena, la sua compagna, e i figli Maximilian e Vincent, ma anche il suo preparatore di fiducia. Per spezzare la routine delle terapie e godersi il sole dell’estate insieme ai propri cari, lo svedese si concederà qualche giro in barca.