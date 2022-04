Torino Milan: Ibrahimovic può diventare il secondo marcatore più anziano della Serie A. Lo svedese a caccia del gol

Zlatan Ibrahimovic (40 anni e 189 giorni il 10 aprile) contro il Torino potrebbe diventare il secondo più anziano marcatore nella storia della Serie A TIM, superando Silvio Piola nel 1954 (40 anni e 131 giorni).

Lo svedese tuttavia, non segna da sei presenze in campionato, e non registra una striscia più lunga senza reti in Serie A TIM dall’aprile 2006, quando arrivò a nove con la maglia della Juventus.