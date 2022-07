Ibrahimovic, Tomori: «Ci diceva di avere fame come i cani». Il difensore sullo svedese

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

IBRAHIMOVIC – «Ibra ha una personalità grandissima, la sua voce era con noi anche quando non giocava. Ci diceva “Dobbiamo avere fame come i cani, siamo primi ma non abbiamo fatto nulla”. Quando c’è un giocatore così in spogliatoio, aumenta lo spirito di tutti».