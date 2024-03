Ibrahimovic in veste di tifoso in Arabia: «Spero vinca la Ferrari, mi godo il momento. Col Milan si lavora per questo»

Il dirigente del Milan e braccio destro di Cardinale in RedBird, Zlatan Ibrahimovic, parla così dal Gran Premio d’Arabia Saudita

Intervistato da Sky Sport a Jeddah, dove è presente per il Gran Premio di Formula 1 dell’Arabia Saudita, Zlatan Ibrahimovic ha risposto così in merito alla sua presenza in terra araba. Le parole del dirigente del Milan.

PRIMA VOLTA IN ARABIA SAUDITA – «Bello essere qua, prima volta in Arabia. Poi sono un grande fan della F1 e della Ferrari non è un segreto. Mi voglio godere questo momento in Arabia e godermi la F1. Spero che vinca la Ferrari. Poi col Milan si lavora».

L’INTERVISTA COMPLETA A IBRAHIMOVIC.