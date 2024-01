Ibrahimovic sostiene la Primavera: ecco la mossa dello svedese per il match dei rossoneri di Ignazio Abate, impegnati contro la Roma

Ormai pienamente coinvolto nel sul nuovo incarico di senior advisor per Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic continua ad essere presente per il Milan. L’ex attaccante dimostra di avere un occhio di riguardo per i giovani e per la Primavera rossonera.

La squadra di Ignazio Abate è impegnata in questo momento nel match contro la Roma valido per il diciannovesimo turno di campionato. A seguire la sfida sugli spalti del Centro Sportivo Vismara – Puma House of Football c’è proprio il dirigente svedese.