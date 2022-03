Ibrahimovic, che segnale! Lo ha fatto ieri a Milanello: lo svedese si è messo su un volo di prima mattina

Zlatan Ibrahimovic è stato il primo calciatore rossonero, tra quelli impegnati martedì con le rispettive Nazionale, a varcare il cancello di Milanello ieri. Ha preso un volo di prima mattinai in modo da avere tempo per lavorare nel centro sportivo.

Non è uscito sul campo, ma ha effettuato esercizi di scarico in palestra in modo da smaltire subito gli effetti del viaggio. Sono accorgimenti tipici di un calciatore che vuole continuare ancora, nonostante il Mondiale sfumato. Lo scrive il Corriere dello Sport.