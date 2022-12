Ibrahimovic: «Giocare a San Siro mi fa un grande effetto». Il giocatore rossonero ha raccontato la sua Milano e il suo San Siro

Intervistato da Alberto Angela in “Stanotte a Milano” su Rai 1, Zlatan Ibrahimovic ha parlato di San Siro.

GIOCARE A SAN SIRO – «Mi fa un grande effetto, qua per 8/9 anni ha fatto parte della mia carriera, ho avuto la fortuna di vincere trofei importanti, giocare con grandi campioni, lavorare con grandi allenatori e ho conosciuto la città, che per me è come una seconda casa».

