Ibrahimovic fa chiarezza sul suo ruolo: «Rappresento la proprietà, lo scorso anno ho fatto più di quello che dovevo fare per un motivo»

Ibrahimovic ha fatto definitivamente chiarezza sul suo ruolo nel Milan: lo svedese rappresenta la proprietà rossonera. Le parole

Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor del Milan, ha fatto chiarezza sul suo ruolo e sull’organizzazione interna del club in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Lo svedese ha marcato una netta differenza con la sua precedente esperienza in dirigenza, sottolineando come oggi il suo focus sia interamente sulla proprietà RedBird di Gerry Cardinale.

«Rappresento proprietà», ha affermato Ibra, chiarendo la sua posizione strategica e distaccata rispetto alla gestione quotidiana della squadra. Ha riconosciuto di aver svolto in passato un ruolo più operativo: “Anno scorso facevo più di quello che dovevo fare”.

Questo vuoto, secondo Ibra, è stato colmato perfettamente da un nuovo innesto di alto profilo: “La società ha aggiunto ciò che mancava: adesso c’è figura sempre a contatto con giocatori e allenatore, è Tare”. L’arrivo del DS Igli Tare ha quindi permesso a Ibra di concentrarsi sui rapporti istituzionali e strategici, mantenendo un filo diretto con i vertici: “Parlo tutti i giorni con Furlani e Cardinale”.

