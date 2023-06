Ibrahimovic: «Grazie di tutto. La corsa è finita ed è stata fantastica». Il messaggio sui social dell’ex attaccante rossonero dopo il ritiro

Zlatan Ibrahimovic ha voluto dedicare un messaggio sui social per i suoi club passati e per Mino Raiola. Ecco le parole dell’ex attaccante rossonero dopo il ritiro:

«È iniziato con un sogno. Un sogno che si è trasformato da impossibile a possibile. Sono nato a Malmo. Cresciuto ad Amsterdam. Diventato più saggio a Torino. Sono diventato un leone a Barcellona. Sono cresciuto a Milano e ho avuto nuove prospettive a Parigi. Ho guadagnato resistenza a Manchester e mi sono divertito a Los Angeles. E poi finalmente ho trovato pace nella mia nuova patria a Milano. Mi sono fatto da me. E l’eredità che spero di lasciarmi alle spalle sono tutti i nuovi Zlatan fatti da me. Tutti quelli che hanno il cuore di un leone. Tutti quelli che hanno il fuoco ardente negli occhi. Tutti quelli che capiscono veramente che l’impossibile non è niente. Grazie di tutto. Mino, ce l’abbiamo fatta! La corsa è finita. È stato un viaggio fantastico. Mi manchi».