Ibrahimovic sul suo futuro: «Se penso di smettere? Non credo». Ecco le parole dell’attaccante rossonero in vista della prossima stagione

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del suo futuro. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

«No, no, non sono uno che molla. Ma ci deve essere anche gioia in quello che fai, non posso non avere pace in quello che so fare da numero uno, giocare a calcio. Però non siamo ancora là. Penso che ho ancora da dare. Se penso di smettere? Non credo. Se devo continuare a giocare? Penso di sì. Ma devo trovare equilibrio come nella vita: se non hai serenità, stabilità, sei una bomba, le bombe esplodono»