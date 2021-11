Ibrahimovic, l’ex allenatore: «Ha un dono come Messi e Ronaldo»

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto i complimenti del suo ex allenatore ai tempi della MLS. Ecco che cosa ha raccontato sullo svedese

Guillermo Barros Schelotto , allenatore di Ibrahimovic ai tempi dei Los Angeles Galaxy in MLS, ha parlato del talento dello svedese alla Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni.

IBRAHIMOVIC – «Zlatan sorprende e non sorprende. Stupiscono l’età, la carriera e il fatto che sia così importante ancora oggi in un grande club. Ha qualcosa di speciale, un dono, come solo Messi e Ronaldo. Allo stesso tempo, però, è un giocatore con la testa da vincente e lo spirito da grande professionista: credo che la storia straordinaria di Ibra sia frutto del lavoro quotidiano. Le soddisfazioni che si prende anche a questa età sono meritatissime: ha lavorato duro per arrivare a certi livelli e rimanerci. E io, come tutti quelli che hanno condiviso un pezzo di strada insieme a lui, gli sono riconoscente».