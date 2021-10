Ibrahimovic a lavoro per tornare in campo: condizioni e tempi di recupero

Zlatan Ibrahimovic è a lavoro a Milanello per tornare a giocare. Ecco quando potrebbe ritornare a vestire la maglia del Milan in campo

Zlatan Ibrahimovic prova a forzare i tempi per tornare in campo? Questo lascia intendere il titolo di questa mattina su Tuttosport, secondo cui lo svedese starebbe lavorando duro a Milanello, anche durante i giorni di riposo concessi da Stefano Pioli, per tornare in campo.

L’attaccante rossonero, mirerebbe a tornare in campo nel match di Champions League contro il Porto, ma potrebbe, più difficilemente, essere a disposizione già contro il Verona in Serie A.