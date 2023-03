Zlatan Ibrahimovic parla così degli alti e bassi del Milan in questa stagione. Le dichiarazioni dell’attaccante

Zlatan Ibrahimovic parla così degli alti e bassi del Milan in questa stagione. Le dichiarazioni dell’attaccante rossonero a Sky Sport.

TROPPI ALTI E BASSI – «Bisogna capire. Ci sono due scenari: il primo è quando giochi da essere campioni d’Italia, l’altro è giocare da campioni d’Italia. Quando giochi da campione d’Italia sei un oggetto per tutte le squadre che vogliono vincere. Quest’anno giochiamo sotto pressione tutte le partite, ed è normale quando giochi in un grande club per trofei. Devi essere pronto perché tutti vogliono battere il Milan. Questa squadra non ha esperienza di giocare da campioni d’Italia. Per quello arrivano gli up e down, non siamo stati in grado di tenere l’alto livello in tutte le partite. Non abbiamo avuto equilibrio di stare sempre al massimo ma bisogna continuare».