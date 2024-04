Ibrahimovic Milan, Sergio lo elogia: «Ha ridato sicurezza all’ambiente». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

L’ex calciatore di Serie A, Raffaele Sergio, ha rilasciato alcune a TV Play analizzando l’importanza del ritorno di Ibrahimovic in rossonero.

PAROLE – «Ibra ha dato sicuramente lustro a livello internazionale e il Milan richiamandolo ha ridato sicurezza a tutto l’ambiente. Penso che queste siano figure da non sprecare e utili per le generazioni future. Vederle relegate spesso in un angolo mi danno l’idea come se diano fastidio».