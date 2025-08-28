Ibrahimovic Milan, il Senior Advisor del club rossonero premiato dall’UEFA: il motivo e le parole dello svedese

Ibrahimovic Milan, l’attuale Senior Advisor del club rossonero è stato premiato da Ceferin prima dei sorteggi di Champions League

Zlatan Ibrahimović, leggenda del calcio e figura iconica, è stato insignito di uno dei riconoscimenti più prestigiosi del mondo sportivo: l’UEFA President’s Award. L’ex stella del Milan, ora Senior Advisor per il proprietario Gerry Cardinale, ha ricevuto il premio direttamente dalle mani del Presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, durante la cerimonia dei sorteggi della Champions League a Nyon. Questo riconoscimento celebra non solo risultati sportivi straordinari, ma anche eccellenza professionale e qualità umane esemplari, caratteristiche che hanno sempre contraddistinto la carriera e la persona di Ibrahimović.

La premiazione ha messo in luce il lato più umano di Zlatan, spesso celato dietro la sua immagine di calciatore invincibile. Durante il suo discorso, Ibrahimović ha espresso un profondo senso di gratitudine, dichiarando: “Questo premio lo accetto con grande onore, voglio ringraziare Ceferin: significa che ho fatto qualcosa nella mia carriera. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori e in grandi club, i migliori al mondo: sono estremamente grato e riconoscente“. Queste parole, cariche di umiltà, hanno contrastato con la sua consueta aura di sicurezza, rivelando un uomo che, nonostante il successo, non ha mai dimenticato le sue origini e le persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso.

Il Presidente Čeferin ha elogiato Zlatan non solo per le sue abilità calcistiche, ma anche per il suo spessore morale. “Zlatan non è stato solamente un giocatore fantastico ma è un grande uomo, una persona che non ha mai dimenticato le sue radici e che aiuta le persone meno fortunate“, ha affermato Čeferin, motivando la scelta di assegnare a lui il premio di quest’anno. È evidente che il President’s Award non è un semplice riconoscimento sportivo, ma un tributo all’impatto positivo che Ibrahimović ha avuto dentro e fuori dal campo.

Mentre l’attenzione è tutta su Zlatan, il Milan continua a muoversi nel mercato. Le ultime indiscrezioni confermano che Igli Tare è il nuovo Direttore Sportivo del club rossonero. La sua esperienza e la sua visione sono considerate fondamentali per costruire una squadra competitiva in vista delle prossime stagioni. Inoltre, a guidare la squadra dalla panchina ci sarà Massimiliano Allegri, che fa il suo ritorno al Milan dopo diverse stagioni di successi alla Juventus. La combinazione di Tare e Allegri fa ben sperare i tifosi rossoneri per un futuro ricco di successi e grandi soddisfazioni. Questo nuovo assetto dirigenziale e tecnico mira a riportare il Milan ai vertici del calcio europeo, raccogliendo l’eredità lasciata da grandi campioni come Ibrahimović. La presenza di Zlatan come consulente aggiunge un ulteriore tassello di esperienza e carisma al nuovo corso del club.