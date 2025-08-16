Ibrahimovic Milan, Nocerino spiega: «Lo scorso anno ha fatto da parafulmine ma non si è ancora capito che ruolo abbia. Su Tare e Allegri...»

Ibrahimovic Milan, Antonio Nocerino, ex centrocampista del club rossonero tra le altre, ha parlato di Ibrahimovic, Allegri e Tare

Milano si prepara al debutto ufficiale del suo Diavolo in Coppa Italia contro il Bari, e l’attesa è palpabile. In questo clima di fermento, Gazzetta.it ha intercettato un volto noto e amato dai tifosi milanisti: l’ex centrocampista Antonio Nocerino. Proprio con la maglia rossonera, Nocerino ha vissuto gli anni più felici della sua carriera, culminati nella stagione 2011-2012, un’annata indimenticabile in cui segnò il suo record personale di gol sotto la guida di un certo Massimiliano Allegri.

L’intervista ha toccato svariate tematiche caldissime per l’ambiente milanista, dalla figura di Zlatan Ibrahimovic al nuovo tandem dirigenziale e tecnico composto da Igli Tare e, appunto, Massimiliano Allegri. Le parole di Nocerino offrono una preziosa prospettiva interna, arricchita dalla sua profonda conoscenza dell’ambiente e dei protagonisti.

Zlatan Ibrahimovic: il “parafulmine” e la sua nuova dimensione

Tra i temi più interessanti, spicca il ruolo di Zlatan Ibrahimovic. L’ex compagno di squadra di Nocerino è tornato al Milan in una veste dirigenziale, un ruolo ancora in via di definizione ma già oggetto di discussioni e aspettative. Nocerino non ha esitato a esprimere il suo pensiero in merito:

“L’anno scorso ha fatto il parafulmine, prendendosi colpe che magari non aveva. Zlatan è uno che conosce il calcio, può essere un aiuto importante anche per Tare perché conosce le qualità dei giocatori. Detto questo, ancora non so bene il ruolo preciso che abbia…”.

Questa dichiarazione sottolinea la leadership naturale di Ibrahimovic e la sua capacità di attirare su di sé l’attenzione, spesso fungendo da scudo per la squadra. La sua profonda conoscenza del mondo del calcio e delle qualità tecniche dei calciatori lo rende, a detta di Nocerino, un valore aggiunto inestimabile per il nuovo DS Tare, specialmente in fase di scouting e mercato. La sua figura carismatica e la sua esperienza ai massimi livelli possono davvero fare la differenza nel nuovo assetto societario.

Allegri e Tare: la nuova “super acquisizione” del Milan

Un altro punto focale dell’intervista di Nocerino (fonte: Gazzetta.it) riguarda il nuovo binomio alla guida del Milan: l’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare. Nocerino ha espresso grande soddisfazione per queste scelte, riconoscendo il valore indiscusso di entrambi i professionisti.

“Sono molto contento che abbiano preso un direttore sportivo in gamba. Tare è molto bravo, conosce i giocatori, lavora bene, ha scoperto svariati profili, alla Lazio ha fatto un grandissimo lavoro. Il suo arrivo va visto alla stregua di super acquisto sul mercato, è un dirigente che crea connessioni”.

Queste parole di Nocerino evidenziano la profonda stima per le capacità di Igli Tare. La sua abilità nel riconoscere talenti, nel lavorare con efficacia e nel creare reti di contatti sono viste come un vero e proprio “super acquisto” per il Milan. L’esperienza e il successo di Tare alla Lazio, dove ha contribuito a costruire squadre competitive scoprendo profili di alto livello, sono un biglietto da visita che infonde ottimismo nell’ambiente rossonero. Insieme a Massimiliano Allegri, con cui ha già condiviso un passato vincente al Milan, si spera possa ricostruire un ciclo di successi e riportare il Diavolo ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il connubio tra l’esperienza di Allegri in panchina e la visione di Tare sul mercato sembra promettere bene per il futuro immediato e a lungo termine del club.