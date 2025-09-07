Ibrahimovic Milan, Nkunku racconta il loro rapporto: «Quand’ero giovane lui mi ha insegnato questa cosa al PSG». Le ultimissime notizie

Nkunku, uno degli acquisti più importanti dell’ultimo calciomercato Milan, ha concesso un’intervista a DAZN, in cui ha parlato non solo del suo arrivo, ma anche degli insegnamenti di uno dei più grandi campioni della storia rossonera: Zlatan Ibrahimović. L’attaccante francese ha rivelato come l’incontro con l’ex campione svedese abbia inciso sulla sua mentalità, fornendogli una prospettiva nuova sul successo nel calcio.

Quando gli è stato chiesto cosa gli avesse trasmesso Ibrahimović, Nkunku ha risposto con grande chiarezza: “Che si tratta di avere più energia e voglia di vincere per battere l’avversario. Non per vincere, ma per batterlo. La sua carriera si è basata sulla sua personalità, è chiaro. Mi ha insegnato ad essere esigente in ogni allenamento e in ogni partita: è la mentalità per avere successo”.

Queste parole offrono uno spaccato profondo della filosofia che ha reso Ibrahimović un’icona. La sua mentalità non era semplicemente orientata alla vittoria, ma a un dominio totale sull’avversario, una supremazia che va oltre il risultato finale. Questo approccio, basato su una costante esigenza verso sé stessi e gli altri, è un valore inestimabile per un giovane talento come Nkunku. Il Milan di Allegri e del DS Tare ha puntato molto su questa mentalità, cercando di infonderla in tutta la rosa. L’arrivo di giocatori con un forte carattere e una mentalità vincente, come lo stesso Nkunku, è parte integrante del progetto di crescita del club. L’eredità di Ibrahimović non si limita ai suoi gol e trofei, ma vive attraverso gli insegnamenti che ha lasciato a compagni e successori, spingendoli a dare sempre il massimo per raggiungere il successo.