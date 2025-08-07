Ibrahimovic Milan, lo svedese è stato decisivo per l’acquisto di Jashari! Il retroscena fa impazzire i tifosi. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo un’estenuante trattativa tra Milan e Club Brugge per Ardon Jashari, un retroscena rivelato dal sito belga hln.be ha fatto luce su un intervento decisivo. Sembra che a sbloccare la situazione e a convincere il giovane talento svizzero sia stato nientemeno che Zlatan Ibrahimović, senior advisor di RedBird.

L’ex campione svedese, noto per la sua leadership e la sua capacità di motivare, ha dimostrato ancora una volta il suo valore, non solo in campo ma anche fuori. Nei giorni in cui la trattativa era in una fase di stallo, Ibrahimović avrebbe preso l’iniziativa, telefonando direttamente a Jashari. Durante la conversazione, avrebbe illustrato al giocatore il progetto rossonero “a 360 gradi”, evidenziando le ambizioni del club, il ruolo che avrebbe potuto ricoprire e l’importanza di far parte di un gruppo con grandi obiettivi.

L’apporto di Ibrahimović è stato fondamentale. Il suo carisma e la sua esperienza hanno probabilmente fatto la differenza, convincendo il giovane centrocampista a scegliere il Milan nonostante le difficoltà incontrate nella negoziazione. Questa mossa sottolinea il ruolo attivo e cruciale che l’ex attaccante sta ricoprendo nel club, non limitandosi a una figura di rappresentanza ma spendendosi in prima persona per la causa rossonera. La sua influenza sul mercato estivo 2025 si è dimostrata un’arma vincente per la dirigenza milanista, che ora può contare su un elemento in più per attrarre i migliori talenti. La presenza di Ibra nel dietro le quinte del mercato rossonero si conferma come un valore aggiunto di grande spessore.