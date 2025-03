Ibrahimovic Milan, lo svedese riflette sul futuro: retroscena con Furlani, cosa può succedere

Ibrahimovic Milan, il Senior Advisor del club rossonero riflette sul proprio futuro: dovrà accettare la subordinazione a Furlani

Come riferito da calciomercato.com, Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, deve riflettere sul proprio futuro in rossonero:

PAROLE – «Furlani ha ottenuto dal patron del fondo RedBird quello che voleva: libertà d’azione e fiducia. Un aspetto importante quest’ultimo e tutt’altro che scontato considerando le delusioni sportive ed economiche patite in questa stagione. Non ha chiesto di intervenire sul ruolo di Ibrahimovic ma è abbastanza evidente la subordinazione dello svedese. Ovvero del braccio destro istituzionalizzato proprio di Gerry Cardinale. Zlatan accetterà un ruolo inferiore a quello dell’amministratore delegato? I dubbi, allo stato attuale, non sono solo nostri. Si entra quindi in una settimana molto delicata per le sorti del Diavolo: prima la scelta di Ibrahimovic, poi il nuovo direttore sportivo, poi l’allenatore».