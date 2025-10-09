Ibrahimovic Milan, lo svedese all’ECA gioca di sponda sui temi più scottanti del calcio europeo. Il Corriere dello Sport: «Da che parte stai?»

Ibrahimovic Milan, il Senior Advisor del club rossonero, ospite ieri all’ECA, non si è particolarmente esposto sui temi più scottanti del calcio europeo

Zlatan Ibrahimovic, nella sua veste di Senior Advisor di RedBird e Senior Management di AC Milan, è intervenuto ieri mattina alla 32esima Assemblea Generale dell’ECA (European Club Association), l’organismo che rappresenta i club di calcio a livello continentale.

Secondo l’analisi de Il Corriere dello Sport, l’ex attaccante rossonero ha affrontato diversi argomenti ma ha preferito adottare un approccio cauto. Il quotidiano, infatti, ha titolato “Ibra gioca di sponda”, evidenziando come il dirigente milanista abbia scelto di non sbilanciarsi in modo netto sui temi più delicati e di stretta attualità, come ad esempio il calendario eccessivamente fitto delle competizioni.

Nonostante la cautela generale, Ibrahimovic non ha mancato di lanciare qualche frecciata, segno che, anche in un ruolo dirigenziale, la sua personalità non si nasconde del tutto. La sua partecipazione all’ECA conferma il ruolo sempre più centrale che l’ex fuoriclasse sta assumendo nella strategia a lungo termine del Milan e di RedBird.