Ibra-Leao anche domani: Piatek resterà in panchina a guardare

Domani a Brescia, l’attacco dei rossoneri sarà guidato dalla coppia Ibra-Leao

Poche ore e poi torneranno ancora una volta protagonisti insieme. Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao, il presente del Milan, che Pioli coccola ogni giorno con attenzione. Piatek, ancora una volta osserverà il tutto in panchina. Il suo addio non è da escludersi, nonostante non ci siano trattative in atto.

Calhanoglu titolare, per Paquetá non c’è più spazio

Possibile occasione, anche per Hakan Calhanoglu. Domani il turco ritorna a disposizione e Pioli potrebbe fin da subito mandarlo in campo. Niente da fare per Paquetà, a cui magari verrà concessa un’occasione a gara in corso.