Ibrahimovic leader maximo, gli elogi vengono anche da Torino: i dettagli

Zlatan Ibrahimovic leader indiscusso anche per gli avversari, un calciatore bianconero ne tesse le lodi in conferenza: ecco di chi si tratta

Zlatan Ibrahimovic si conferma totem fondamentale sia dentro che fuori dal campo. Tra gli attestati di stima ricevuti dal campionissimo svedese, idolo indiscusso in patria e non solo, vi è anche quello di Dejan Kulusevski, giovanissimo acquisto della Juventus del mercato di gennaio e connazionale di Zlatan. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa di presentazione:

«Lui è stato un mio idolo, ha aperto porte in Svezia che nessuno aveva mai aperto. Abbiamo parlato, mi ha chiamato ed è stato emozionante per me perché quando ero piccolo non avrei mai pensato che lui potesse chiamarmi».