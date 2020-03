Ibrahimovic, il Monza starebbe pensando allo svedese

La situazione attuale in casa Milan potrebbe portare ad un addio a giugno di Ibrahimovic con il Monza in agguato. Galliani studia gli sviluppi

Come riporta Il Corriere della Sera il Monza con Galliani starebbe pensando a una mossa incredibile per giugno: portare alla corte di Berlusconi Zlatan Ibrahimovic per tentare l’assalto alla Serie A, qualora dovessero andare B quest’anno.

Il possibile e probabile addio di Maldini e Boban potrebbe far cadere una delle condizioni per cui lo svedese sarebbe rimasto in rossonero.