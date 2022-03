Ibrahimovic: «Siamo delusi. Futuro? Spero di andare avanti e contribuire». Le dichiarazioni dell’attaccante del Milan

Zlatan Ibrahimovic ha parlato al termine del match tra Polonia e Svezia. Le parole dell’attaccante del Milan a TV4.

ELIMINAZIONE DAL MONDIALE – «Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni in cui avremmo potuto segnato. Allo stesso tempo le hanno avute anche loro. Nella ripresa hanno segnato quasi subito, ma sarebbe anche potuta finire con una vittoria per noi. Tutti noi siamo delusi, com’è normale che sia quando si perde. Volevamo giocare il Mondiale, ma sfortunatamente non succederà.»

FUTURO – «Spero di andare avanti finché sarò in salute e poter contribuire.»