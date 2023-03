Ibrahimovic sul ritiro: «Potevo lasciare dopo lo Scudetto col Milan»

Zlatan Ibrahimovic parla così sul suo possibile ritiro dal calcio giocato. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Zlatan Ibrahimovic parla così sul suo possibile ritiro dal calcio giocato. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa dal raduno della nazionale svedese.

«Quando tutti dicono che basta, non funziona. È allora che mi viene una scarica di adrenalina. Io voglio solo andare avanti. Dopo aver vinto lo scudetto con il Milan avrei potuto smettere, ma sarebbe stato troppo facile. Non era una conclusione che faceva per me. Io voglio andare avanti, voglio sfidare me stesso. Io non mollo. Le sfide mi danno adrenalina. Anche voi giornalisti, fin da quando ero giovane, avete scritto e detto di me che ero troppo diverso, casinista, egocentrico. Di tutto. Mi avete aiutato e lo state ancora facendo. Ho sempre questa voglia dentro me di far vedere a chi dubita che si sbaglia».