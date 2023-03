Ibrahimovic: «Sono qua per fare la differenza». Le parole dell’attaccante rossonero sulle motivazioni per cui continua a giocare

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni Sportbaldet delle motivazioni che lo spingono a giocare. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

«Sono qua per fare la differenza. Se non fosse così, non sarei qui. E non voglio parlare della mia età. Ho ancora tanto da fare e voglio far vedere a tutti coloro che mi hanno dato per finito, che si sono sbagliati».