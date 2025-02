Ibrahimovic a DAZN: «Vogliamo trattenere Maignan e Theo Hernandez e ci stiamo parlando. Offerta del Como? Posso dire che...»

Condividi via email

Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha parlato anche a DAZN nell’immediato pre-partita della gara contro il Verona: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Milan-Verona, Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato:

PAROLE – «Non si deve sbagliare. Bisogna vincere e salire in classifica, poi martedì c’è un’altra partita. Ma oggi massima concentrazione sul Verona. C’è massimo fiducia nel progetto che stiamo facendo, si lavoro ogni giorno e si provano a portare risultati. Stiamo parlando con loro. Tutti e due sono importanti per noi e tutti e due sono contenti di essere al Milan. Stiamo parlando. Offerta del Como? Sono arrivate tante offerte per i nostri giocatori, ma sono ancora al Milan. Adesso si giocano tante partite, una ogni tre giorni. È importante usare chi ha, deve dare fiducia a tutti. Deve essere pronto sia chi entra e sia chi inizia».