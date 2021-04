Ibrahimovic contro Quagliarella: sfida tra veterani, i numeri

Ibrahimovic sfida Quagliarella: sfida tra veterani in Milan-Sampdoria. Zlatan guiderà l’attacco rossonero, fondamentali i tre punti

Sabato il Milan affronterà la Sampdoria nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Sarà Ibrahimovic contro Quagliarella.

I numeri degli attaccanti sono ottimi: 15 i gol di Ibrahimovic, che equivalgono al 28% delle reti totali del Milan, 9 quelli di Quagliarella, il 24% delle marcature blucerchiate. Sono 58 le conclusioni dell’attaccante della Sampdoria contro le 64 del bomber svedese. Un assist a testa in questa stagione. A chilometri è il blucerchiato a dominare con i suoi 8.600 in 26 presenze contro i 8.257 in 15 partite del 39enne rossonero.