Iachini crede nel Milan: «Bel percorso di Pioli, nel girone di ritorno possono fare questa cosa»

L’ex allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha voluto dire la sua sul Milan e sulla lotta scudetto con Inter e Juve in Serie A

Intervenuto dagli studi di Sportitalia nel corso di “Sportitalia Mercato“, Beppe Iachini si è soffermato su alcuni temi della Serie A tra cui il percorso del Milan di Stefano Pioli e le chance per i rossoneri di rientrare in lotta scudetto con Inter e Juve.

SULLA LOTTA SCUDETTO – «L’Inter ha la rosa più attrezzata per poter vincere il campionato, ma la Juventus sta facendo un grandissimo campionato. Allegri sta facendo benissimo inserendo e valorizzando anche tanti giovani. Due giocatori che conosco molto bene come Chiesa e Vlahovic hanno recuperato dai rispettivi infortuni e questo è un altro punto di forza. Tra poco l’Inter riprende a giocare in Champions, invece la Juve avrà a disposizione la settimana normale e abbasserà anche il rischio infortuni con la possibilità di allenarsi al top ogni settimana. Questo sarà fondamentale verso marzo-aprile quando le squadre cominceranno ad essere più stanche e stressate».

IL MILAN PUÒ RIENTRARE? – «Pioli sta facendo un bellissimo percorso, penso che possano fare un grande girone di ritorno e tornare ad essere pericolosi».