I piccoli azionisti del Milan elogiano la società: «Ecco cosa apprezziamo»

I piccoli azionisti del Milan (APA) hanno elogiato il comportamento tenuto dal Milan in sede di trattative per i rinnovi di contratto: il riferimento a Donnarumma appare chiarissimo.

«APA Milan ha seguito con attenzione l’evolversi dei rinnovi dei giocatori con i contratti in scadenza di ACMilan. APA Milan desidera manifestare pubblicamente il proprio appoggio e apprezzamento per la linea dura tenuta dalla dirigenza nei confronti di quei giocatori e dei loro procuratori che hanno pensato di poterla ricattare per ottenere ingaggi non in linea con una sana e sostenibile gestione di una società di calcio. Il Milan è di chi lo ama, non di chi lo vuole sfruttare».