I am Zlatan: dove vedere il film in uscita oggi

Ritorno al passato per I am Zlatan, il film sulla vita di Ibrahimovic: inizialmente sarà disponibile solo al cinema

Il film di Zlatan Ibrahimovic, I am Zlatan, è uscito oggi nei cinema. La pellicola, che ripercorre la vita calcistica del centravanti svedese in base all’autobiografia Io, Ibra, scritta dallo stesso calciatore insieme a David Lagercrantz e tradotta poi in più di 30 lingue, sarà inizialmente visibile solo nelle sale, come riporta il giorno, e solo successivamente in streaming.

Grande curiosità per capire se il classe ’81 riuscirà a lasciare il segno anche al cinema.