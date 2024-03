Houstecky (vice allenatore Slavia Praga): «Guardiamo il Milan ogni settimana, sappiamo cosa ci aspetta»

Houstecky: «Guardiamo il Milan ogni settimana, sappiamo cosa ci aspetta». Le parole del vice allenatore dello Slavia Praga

Zdeněk Houstecky ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dello Slavia Praga in vista del match di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan. Ecco le parole del vice allenatore della formazione ceca:

MILAN – «Queste partite sono una ricompensa, non vediamo l’ora. Sappiamo cosa ci aspetta lì, guardiamo il Milan praticamente ogni settimana. L’atmosfera è leggendaria. Lì hanno grandi individualità, una squadra famosa. La squadra è di buon umore, lo dimostrerà in campo. Non possiamo lasciare loro un metro di spazio, vedremo come si avvicineranno. Per noi sarà un impegno al 100%, come sempre»

TIFOSI – «È fantastico. Lo abbiamo sperimentato a Roma e lo aspettiamo a Milano. Sappiamo dove sarà il nostro settore. Crediamo che li ascolteremo. Apprezziamo davvero il supporto».