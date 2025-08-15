Hojlund Milan, dalla voglia dei rossoneri alle tempistiche dell’affare: prossimo fine settimana decisivo. Cosa può succedere

Hojlund Milan, prossimo fine settimana decisivo per il possibile arrivo dell’attaccante danese in rossonero: la situazione

Le recenti indiscrezioni su un imminente arrivo di Rasmus Højlund a Milano tra giovedì e venerdì sono state smentite dai fatti e, come riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, non è mai stata questa la tempistica prevista per l’operazione. Contrariamente a quanto sperato da molti tifosi rossoneri, il trasferimento dell’attaccante danese al Milan è un processo ben più articolato che richiederà ancora del tempo, con la settimana entrante che si prospetta decisiva.

Secondo Romano, il calciomercato Milan era perfettamente consapevole dell’impossibilità di chiudere l’affare Højlund durante la settimana in corso. Le operazioni di questa portata, specialmente quando coinvolgono club di spicco come il Manchester United, richiedono passaggi burocratici e negoziali complessi che non possono essere affrettati. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, e con il benestare del neo-allenatore Massimiliano Allegri, ha sempre avuto chiaro che la chiusura dell’affare sarebbe slittata alla settimana prossima, e questa rimane la situazione attuale.

Il club di Via Aldo Rossi deve ancora definire tutti gli aspetti dell’operazione, sia con il Manchester United che con il giocatore stesso. Nonostante le voci di un accordo imminente, le trattative sono ancora in corso e richiedono massima attenzione e cura per arrivare a una fumata bianca. L’abilità negoziale di Tare sarà fondamentale per superare gli ultimi ostacoli e portare a termine un acquisto che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro del reparto offensivo milanista.

Un fattore che potrebbe influenzare l’esito della trattativa è la situazione di Højlund all’interno del Manchester United. Il giocatore stesso nutre ancora la speranza di avere una possibilità con i Red Devils in questo weekend. Le sue aspettative sono legate alle decisioni del tecnico Rúben Amorim, che potrebbe concedergli minuti in campo. Tuttavia, come già accaduto nella partita contro la Fiorentina dove Højlund ha giocato 0 minuti, una nuova esclusione aprirebbe definitivamente le porte a una sua cessione. Se Amorim dovesse nuovamente non considerarlo, la strada per l’uscita di Højlund dal Manchester United sarebbe in totale discesa, spianando la via al suo trasferimento al Milan.

Il Milan, dunque, resta in attesa. L’operazione Højlund è complessa e richiede pazienza. I tifosi rossoneri dovranno aspettare ancora qualche giorno prima di poter vedere il giovane attaccante danese indossare la maglia rossonera. La determinazione del Milan e la volontà del giocatore potrebbero, alla fine, fare la differenza, ma è essenziale non farsi prendere dall’entusiasmo e comprendere che la trattativa è ancora in fase di definizione. La strategia di mercato di Tare e Allegri mira a costruire una squadra competitiva e l’arrivo di un talento come Højlund sarebbe un passo significativo in questa direzione. La prossima settimana sarà cruciale per capire se le speranze del calciomercato Milan e dei suoi tifosi si concretizzeranno.