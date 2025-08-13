Hojlund Milan, Pellegatti smentisce tutto: «Non ha assolutamente rifiutato i rossoneri, ci è rimasto male di questa cosa»

Hojlund Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha smentito le voci che vorrebbero il danese non convinto del trasferimento a Milanello

Le recenti indiscrezioni di mercato hanno creato un vero e proprio polverone mediatico intorno a Rasmus Højlund e al suo presunto rifiuto del calciomercato Milan. Il giornalista Carlo Pellegatti, voce storica e autorevole del tifo rossonero, ha voluto fare chiarezza sulla questione, svelando un retroscena che getta una luce completamente diversa sull’intera vicenda. Secondo Pellegatti, il giovane attaccante danese non ha mai disdegnato l’idea di vestire la maglia rossonera, nonostante le voci che lo dipingevano come un giocatore propenso a snobbare il club di Via Aldo Rossi.

“Højlund era rimasto male di tutte le cose che si erano dette. Sì, è vero, voleva giocarsi le sue carte al Manchester United, ma non ha mai rifiutato l’idea di venire al Milan. È rimasto male perché è passato come un giocatore che snobbasse il Milan. Mai pensato questo“, ha rivelato Pellegatti, smentendo categoricamente le narrazioni che circolavano nelle scorse settimane. Queste parole ridimensionano in modo significativo la percezione che si era creata intorno al giocatore, ripristinando una verità più sfumata e complessa.

Il contesto di questa vicenda è cruciale per comprendere le dinamiche del calciomercato. Spesso, le trattative sono filtrate e interpretate in modo tale da creare narrazioni accattivanti, che non sempre corrispondono alla reale volontà dei protagonisti. Højlund, in quel frangente, era deciso a misurarsi con il calcio inglese e con la sfida di una delle squadre più blasonate al mondo, il Manchester United. Questo desiderio, tuttavia, non deve essere confuso con un rifiuto categorico del Milan. Al contrario, l’interesse del club rossonero, seppur non concretizzatosi, era stato evidentemente percepito e apprezzato dal calciatore.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore segna l’inizio di una nuova era per il club. Entrambi sono noti per la loro profonda conoscenza del calcio e per la loro capacità di individuare e attrarre talenti. La loro presenza al Milan suggerisce un approccio strategico al mercato che potrebbe portare a risultati significativi in futuro.

Questa rivelazione di Pellegatti serve anche a ricordare quanto sia importante filtrare le informazioni e non trarre conclusioni affrettate. Nel mondo del calcio, dove speculazioni e rumors sono all’ordine del giorno, la verità dei fatti può spesso essere distorta. La reazione di Højlund, riportata da Pellegatti, è la dimostrazione di come i calciatori, al di là delle cifre e delle trattative, siano comunque persone con sentimenti e con una propria percezione della realtà. Il Milan, dal canto suo, prosegue nella sua strategia di rafforzamento, attento a cogliere ogni opportunità di mercato e a costruire una squadra competitiva e vincente sotto la guida di Tare e Allegri.