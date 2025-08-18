Hojlund Milan, Tare fa il punto in diretta: «Lo stiamo valutando, confermo. Sappiamo perfettamente che…». Le ultimissime sui rossoneri

Con il Milan impegnato nella sua prima uscita ufficiale in Coppa Italia contro il Bari, l’attenzione dei tifosi è stata calamitata anche dalle parole del direttore tecnico Igli Tare nel pre-partita su Canale 5. Le sue dichiarazioni hanno fornito un aggiornamento cruciale sulle strategie di mercato del club, confermando l’interesse per un nome che da tempo circolava nell’ambiente rossonero.

Rispondendo a una domanda sull’attaccante danese, Tare ha ammesso che Rasmus Hojlund è una pista concreta per il Diavolo. “Hojlund è una buona opzione per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile,” ha dichiarato il dirigente, mettendo in luce sia la volontà del club di agire, sia la complessità delle trattative.

Le parole di Tare non lasciano spazio a dubbi: la ricerca di un centravanti che possa elevare il livello della rosa è la priorità assoluta. “Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo,” ha aggiunto. Questa frase sottolinea l’ambizione del Milan di non accontentarsi di un semplice rincalzo, ma di puntare su un giocatore che possa essere decisivo fin da subito.

L’identikit di Hojlund sembra corrispondere perfettamente alle esigenze del Milan. Giovane, fisico e con ampi margini di miglioramento, il danese rappresenta un investimento non solo per il presente, ma anche per il futuro. Le trattative, tuttavia, restano complicate. Come sottolineato da Tare, il mercato è imprevedibile e i costi di un’operazione del genere possono cambiare rapidamente. Nonostante le incognite, il Milan sembra pronto a sferrare l’attacco decisivo per il giocatore, con la speranza di regalare a Massimiliano Allegri il centravanti desiderato prima della chiusura della finestra di mercato.