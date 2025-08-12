Hojlund Milan, fissata la deadline: il club aspetterà fino a questo giorno, poi cambierà strategia

Hojlund Milan, i rossoneri puntano sul danese ma non lo aspetteranno all’infinito: fissata una deadline

La settimana rossonera che precede l’esordio stagionale contro il Bari a San Siro si è aperta con un nome su tutti: Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, 22 anni, attualmente al Manchester United, è l’obiettivo principale del Milan per rinforzare il reparto offensivo. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare sta lavorando senza sosta per portare il giocatore alla corte di Massimiliano Allegri, dimostrando una determinazione ferrea nel voler completare una rosa che possa competere ad alti livelli. La trattativa è ormai entrata nella fase cruciale, con il club rossonero che ha fissato una scadenza ben precisa per avere una risposta definitiva.

Le manovre di mercato del Milan hanno portato a un punto di svolta. Come riportato da fonti attendibili, tra cui la Gazzetta dello Sport, l’accordo tra i due club, Milan e Manchester United, è stato raggiunto. La formula dell’operazione è un prestito oneroso con diritto di riscatto, un’opzione che accontenta la dirigenza rossonera e che permetterebbe a Hojlund di misurarsi in un nuovo contesto. La base per l’intesa è stata gettata grazie al lavoro instancabile di Tare, che ieri ha prolungato la sua permanenza in Inghilterra proprio per tessere la tela e definire ogni dettaglio con il club inglese.

Tuttavia, nonostante l’intesa tra le società, l’operazione non è ancora conclusa. L’ostacolo principale, e l’ultimo da superare, è la volontà di Rasmus Hojlund. Il giocatore non è del tutto convinto di lasciare il Manchester United, preferendo in un primo momento giocarsi le sue carte in Inghilterra. La situazione, però, sta cambiando rapidamente. Con l’imminente arrivo di Sesko, l’acquisto di Cunha e la permanenza di Zirkzee, le possibilità per Hojlund di scendere in campo regolarmente si ridurrebbero drasticamente. Inoltre, l’attaccante danese avrebbe preferito una cessione a titolo definitivo in caso di addio, ma la formula del Milan rappresenta comunque una soluzione vantaggiosa.

Ora spetta a Igli Tare il compito più difficile: convincere Hojlund ad accettare la corte rossonera. Il direttore sportivo sta lavorando con grande diplomazia per fargli capire l’importanza e l’opportunità di diventare un punto di riferimento nell’attacco del Milan di Allegri. Il club non può attendere all’infinito e ha fissato un ultimatum: domenica è il giorno della verità. Se entro quella data non dovesse arrivare una risposta positiva, il Milan si concentrerà su altri obiettivi. La pazienza della dirigenza è quasi esaurita e il tempo stringe in vista dell’inizio della stagione. Il Milan è pronto a fare un’altra mossa importante sul mercato, ma l’ultima parola spetta a Hojlund.