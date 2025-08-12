Hojlund Milan, la precisazione di Romano: «Non sta rifiutando i rossoneri ma sta facendo questo»

Hojlund Milan, l’attaccante danese continua a essere il primo obiettivo dei rossoneri: le ultime sulla sua posizione

Il mercato del Milan continua a tenere tutti col fiato sospeso, con il direttore sportivo Igli Tare che sta lavorando incessantemente per portare a termine l’operazione più attesa: l’arrivo di Rasmus Hojlund. Il giovane attaccante danese è il nome in cima alla lista per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri, ma la trattativa, nonostante l’accordo tra i club, è bloccata. A fare il punto della situazione, con grande precisione, è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ripreso e condiviso da diverse fonti autorevoli.

La parte più complessa e cruciale dell’affare è la volontà del giocatore. Come ha sottolineato Romano, “Hojlund ancora ieri sera, nei contatti tra il Milan e gli agenti, un’apertura ad andare via dallo United non l’ha data”. La situazione è delicata e richiede la massima cautela. Il Milan non può dare “un’accelerata definitiva all’affare senza l’ok di Hojlund”, e questo crea un’impasse che sta rallentando un’operazione che sembrava in dirittura d’arrivo. Il club rossonero, però, rimane fiducioso e continua a lavorare per convincere il giocatore a sposare il progetto di Massimiliano Allegri.

Romano ha voluto precisare un aspetto fondamentale della situazione: “Il danese non sta rifiutando il Milan, il danese non vuole andare via dallo United, che è una cosa diversa”. Hojlund, infatti, non ha nulla contro il club rossonero, ma ha il desiderio di giocarsi ancora le sue carte in Inghilterra, in quella che considera la sua casa. Questo stesso messaggio è arrivato anche ad altri club, come il Lipsia, che avevano mostrato interesse per il giocatore. La posizione di Hojlund è chiara: vuole rimanere al Manchester United, anche se il club inglese è propenso a cederlo.

Le cifre dell’operazione, confermate da Romano, sono le seguenti: un prestito oneroso di 6 milioni di euro, l’ingaggio del giocatore interamente pagato dal Milan e un diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro. Una formula che accontenta tutti, tranne, per il momento, il diretto interessato. Ora, la palla passa a Rasmus Hojlund. Il Milan e Igli Tare restano alla finestra, pronti a sferrare l’attacco decisivo non appena il giocatore darà il suo via libera. L’attesa è grande e la speranza dei tifosi rossoneri è che il danese possa capire che la sua opportunità è a Milano, per diventare un protagonista del nuovo corso di Massimiliano Allegri.