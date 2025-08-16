Hojlund Milan, le ultime sul danese: si aspetta un segnale da Manchester

Hojlund Milan, l’attaccante danese rimane il primo obiettivo: ci si aspetta una mossa da Manchester

Il Milan è entrato nella fase decisiva del calciomercato e l’obiettivo numero uno per l’attacco è sempre Rasmus Hojlund. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri stanno accelerando i tempi per assicurarsi l’attaccante danese, con la trattativa che si sta concentrando su una formula ben precisa: un prestito con diritto di riscatto e non obbligo, una soluzione che permetterebbe al club di via Aldo Rossi di alleggerire il peso economico sul bilancio di questa stagione.

L’apertura da parte del Manchester United è arrivata già una settimana fa, ma le due società devono ancora trovare l’accordo definitivo sulle cifre totali dell’operazione. Il Milan, si legge sulla rosea, ha fissato un tetto massimo di 40 milioni di euro per l’intero pacchetto, che include il prestito oneroso e il diritto di riscatto. Dall’altra parte, il Manchester United valuta il giocatore circa 50 milioni di euro. La distanza tra le parti è evidente, ma entrambe sanno che per chiudere la trattativa sarà necessario un compromesso e che sarà fondamentale fare delle concessioni reciproche.

Nel frattempo, il futuro di Hojlund sembra segnato. I Red Devils hanno inviato un messaggio chiaro al giocatore: per lui non c’è più spazio a Old Trafford. Questa situazione potrebbe spingere l’attaccante a forzare la mano per un trasferimento. L’attenzione ora è puntata sulle convocazioni per la prima di campionato, in programma questa domenica contro l’Arsenal. Non è da escludere che il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, possa decidere di escludere il danese dalla lista dei convocati, un segnale inequivocabile della sua imminente partenza.

L’affare Hojlund si inserisce in un contesto di grande rinnovamento per il Milan, che ha riportato in panchina Massimiliano Allegri e ha affidato il ruolo di direttore sportivo a Igli Tare. La volontà del club è chiara: costruire una squadra competitiva in ogni reparto, e l’attacco è la priorità assoluta. La sinergia tra Allegri e Tare sarà fondamentale per la riuscita di questa e altre operazioni di mercato, con l’obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.