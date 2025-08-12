Hojlund Milan, il parere dei compagni al Man United può spingere il danese in rossonero

Hojlund Milan, i compagni al Manchester United sarebbero poco convinti di lui: il danese può finire in rossonero

Mentre il Milan, guidato dal direttore sportivo Igli Tare, lavora incessantemente per convincere Rasmus Hojlund a trasferirsi a Milano, un articolo del Manchester Evening News getta nuove ombre sul rendimento dell’attaccante danese. Le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra non sono affatto incoraggianti e mettono in discussione non solo le capacità tecniche del giocatore, ma anche la sua mentalità e il suo approccio al lavoro. Un quadro che, se confermato, potrebbe far riflettere il Milan e il suo allenatore Massimiliano Allegri sulle reali opportunità di un acquisto così costoso e rischioso.

L’articolo del giornale inglese spiega che il flop di Hojlund al Manchester United non è una casualità, ma il risultato di una serie di problemi. Ineos, la società proprietaria del club, non considera il danese un suo acquisto, ma semplicemente un giocatore “ereditato” dalla precedente gestione di Sir Jim Ratcliffe. Questa mancanza di fiducia da parte della dirigenza ha inevitabilmente pesato sul rendimento dell’attaccante, i cui numeri sono tutt’altro che esaltanti: 26 gol in 95 presenze sono una cifra troppo bassa per un giocatore pagato 77.8 milioni di euro. Un investimento che si sta rivelando un flop clamoroso, e che ha spinto il Manchester United a metterlo sul mercato.

I rumor provenienti dallo spogliatoio dello United sono ancora più preoccupanti. Una “figura di alto profilo”, la cui identità non è stata rivelata, ha messo in dubbio il ritmo di lavoro di Hojlund, insinuando che il giocatore non si impegni a sufficienza. Un’accusa pesante, che si riflette anche sul campo, dove i suoi compagni di squadra si sono spesso mostrati restii a passargli la palla. Una mancanza di fiducia che ha compromesso il suo rendimento e ha creato un isolamento tattico. Oltre a questo, Hojlund è stato accusato di non avere un pressing efficace e di perdere troppo spesso i contrasti, due aspetti fondamentali per un attaccante moderno.

Questa analisi impietosa del Manchester Evening News apre un nuovo scenario per il Milan. Igli Tare e Massimiliano Allegri dovranno ora valutare attentamente se insistere per un giocatore che, oltre a non voler lasciare l’Inghilterra, sembra avere delle criticità tecniche e caratteriali. La ricerca di un attaccante è una priorità, ma il Milan non può permettersi di fare un investimento così importante per un giocatore con delle ombre sul suo rendimento. La trattativa è in una fase di stallo, e queste nuove informazioni potrebbero essere decisive per un’inversione di rotta.