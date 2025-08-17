Hojlund Milan, si continua a lavorare per trovare l’accordo: settimana prossima nuovi incontri

Hojlund Milan, si continua a lavorare: settimana prossima previsti nuovi colloqui fra le parti

Il calciomercato del Milan sta per entrare nella sua fase più calda e decisiva, e il focus principale del club rossonero è chiaro: l’acquisto del nuovo attaccante. Dopo aver definito alcune uscite e aver rinforzato altri reparti, la dirigenza, guidata dal nuovo DS Igli Tare, sta concentrando tutti i suoi sforzi per portare a Massimiliano Allegri la punta che completerà l’organico per la nuova stagione. Secondo le ultime indiscrezioni fornite da Matteo Moretto nel suo video di aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la prossima settimana si preannuncia cruciale per la questione attaccante.

“La settimana che verrà, che inizierà tra poco sicuramente sarà una settimana importante per quanto riguarda l’attaccante del Milan“, ha affermato Moretto, sottolineando come la ricerca del centravanti sia “l’obiettivo principale di questo finale di mercato”. Una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi e che conferma la volontà del Milan di non perdere altro tempo. Il nome su cui il club sta lavorando con maggiore intensità da giorni è quello di Rasmus Højlund, il giovane talento danese attualmente in forza al Manchester United.

La trattativa per Højlund è complessa e si sta protraendo a causa di un nodo fondamentale: la formula del trasferimento. Il Milan sta cercando la soluzione migliore per convincere il Manchester United a cedere il giocatore, e si prevede che nei prossimi giorni ci saranno nuovi e decisivi contatti. Il club rossonero, sotto la direzione di Igli Tare, tornerà a dialogare sia con l’entourage del giocatore sia direttamente con la società inglese. La fiducia su una possibile intesa è alta, a testimonianza di come Højlund sia il “Piano A” del Milan e l’uomo scelto da Massimiliano Allegri per guidare l’attacco rossonero.

La linea del Milan è chiara: si vuole fare un investimento mirato su un profilo giovane ma con grandissime prospettive. L’arrivo di un attaccante è considerato essenziale per il gioco di Allegri, che ha bisogno di un punto di riferimento in avanti capace di legare il gioco e di finalizzare. Per questo motivo, il Milan non si sta limitando a lavorare solo sull’uscita di alcuni giocatori, ma sta dedicando una parte significativa del suo tempo alle trattative per il centravanti.

Moretto, inoltre, ha ribadito l’importanza di mantenere vive le alternative, nel caso in cui la pista Højlund dovesse saltare. Questo approccio pragmatico e lungimirante è tipico del lavoro del nuovo DS Igli Tare, che sta dimostrando di avere una strategia ben definita e di non voler essere impreparato di fronte a eventuali imprevisti. La prossima settimana si prospetta quindi determinante per il futuro del Milan, e i tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso in attesa dell’annuncio che potrebbe cambiare le sorti della squadra.