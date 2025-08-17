Hojlund Milan, il danese detta le condizioni: cosa ha chiesto ai rossoneri per accettare l’offerta

Hojlund Milan, si continua a trattare: il danese apre ai rossoneri ma chiede determinate garanzie

Il Milan entra nella settimana cruciale per il suo mercato, con l’obiettivo principale di regalare a Massimiliano Allegri il nuovo attaccante. Tutti gli occhi sono puntati su Rasmus Højlund, il giovane talento danese che il club rossonero sta cercando di strappare al Manchester United. E l’attesa si fa ancora più spasmodica in vista del debutto in Premier League, dove la scelta di Ruben Amorim di convocarlo o meno sarà un segnale chiarissimo per il futuro.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il Milan è più che mai convinto di voler portare Højlund alla corte di Allegri. Nelle ultime settimane, il giocatore, in compagnia del suo entourage, ha avuto dei confronti diretti con la dirigenza del Manchester United, manifestando apertamente la sua volontà di lasciare l’Old Trafford per approdare in rossonero. Un passo fondamentale che ha aperto concretamente alla possibilità di un trasferimento.

Tuttavia, c’è un nodo che il nuovo DS Igli Tare deve sciogliere: la formula dell’operazione. Højlund ha le idee chiare e si è mostrato irremovibile sulla sua posizione: vuole che il trasferimento sia a titolo definitivo e non un semplice prestito. La sua richiesta è motivata dal desiderio di non fare ritorno a Manchester in futuro. Il giocatore, pur non disdegnando l’idea di un prestito, vorrebbe delle condizioni che garantiscano la sua permanenza in rossonero, come un obbligo di riscatto o bonus facili da raggiungere.

La Gazzetta dello Sport svela che la formula più probabile sarà quella di un prestito con diritto di riscatto inferiore ai 40 milioni, da esercitare entro il 2026. Ora la palla passa al Milan, che dovrà “smussare gli angoli” con il Manchester United e convincere il club inglese a cedere il giocatore con queste condizioni. Per accontentare le richieste di Højlund, il Milan dovrà studiare un accordo che preveda bonus legati a obiettivi facilmente raggiungibili o altre clausole simili, che di fatto trasformino il diritto di riscatto in un obbligo.

La prossima settimana, quindi, sarà cruciale. L’esito della trattativa definirà il futuro dell’attacco del Milan e la Gazzetta dello Sport scommette che entro la prossima settimana si saprà se l’ex Atalanta vestirà o meno la maglia rossonera. Il lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri è meticoloso e concentrato su questo obiettivo, considerato primario per la nuova stagione. I tifosi rossoneri attendono con ansia sviluppi, sperando che la volontà del giocatore possa fare la differenza in una trattativa così complessa.