Hojlund Milan, il retroscena: il danese è stato offerto anche a un top club europeo

Hojlund Milan, retroscena di mercato: il danese è stato offerto anche a un altro top club europeo

Il mercato del Milan continua a ruotare attorno a un nome: Rasmus Hojlund. Il direttore sportivo Igli Tare e il nuovo tecnico Massimiliano Allegri vedono nell’attaccante danese il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo, ma la trattativa si è arenata a causa della riluttanza del giocatore a lasciare il Manchester United. In questo contesto di stallo, un retroscena svelato da SkySport De getta nuova luce sulla situazione e dimostra quanto l’ex Atalanta sia un giocatore sul mercato, nonostante le sue resistenze.

Secondo quanto riportato dalla fonte tedesca, Rasmus Hojlund sarebbe stato offerto al Bayern Monaco. La proposta, però, è stata prontamente rispedita al mittente dal club bavarese, che ha motivato il suo rifiuto con una precisa strategia di mercato. I campioni della Bundesliga, infatti, si sono detti pienamente soddisfatti dell’attuale parco attaccanti. A fronte delle partenze di Leroy Sané e dell’imminente addio di Kingsley Coman, il Bayern ha già messo a segno un colpo di alto profilo, portando a casa per circa 70 milioni di euro l’esterno colombiano Luis Diaz dal Liverpool. Un’operazione che ha blindato il reparto offensivo e ha chiuso la porta a qualsiasi altra entrata in attacco.

Questo retroscena è un segnale forte e chiaro: il Manchester United sta cercando attivamente di cedere Hojlund. La società inglese, dopo aver ereditato il giocatore dalla precedente gestione, non lo considera un elemento centrale del progetto e lo ha messo sul mercato. La sua offerta al Bayern Monaco, uno dei club più ricchi e prestigiosi d’Europa, dimostra la volontà dello United di trovare una soluzione a titolo definitivo o, in alternativa, un prestito oneroso che liberi una parte del suo ingaggio.

In questo scenario, il Milan si trova in una posizione di potenziale vantaggio. A differenza del Bayern Monaco, il club rossonero ha un’esigenza reale nel reparto offensivo e vede in Hojlund un giocatore che può fare la differenza. La riluttanza di Hojlund a lasciare il Manchester United è l’unico ostacolo rimasto. Il lavoro di Igli Tare è proprio quello di far capire al giocatore che la sua opportunità è a Milano, in un club che ha fiducia in lui e che gli offre la possibilità di diventare un protagonista nel progetto di Massimiliano Allegri. La concorrenza, per ora, sembra non essere un problema, ma il tempo stringe e il Milan non può aspettare all’infinito la decisione del danese.