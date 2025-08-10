Hojlund Milan, il Manchester United in pressing: assist al Diavolo e palla totalmente al giocatore. Va risolto questo aspetto

Hojlund Milan, il Manchester United farà capire nelle prossime ore al ragazzo che non rientra nei piani tecnici: Tare in attesa

Il calciomercato estivo è nel vivo e il Milan continua la sua ricerca incessante di un nuovo centravanti che possa affiancare e competere con Santiago Gimenez. Le ultime indiscrezioni, riportate con grande enfasi dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, accendono i riflettori su un nome di spicco: Rasmus Hojlund. Il titolo del quotidiano rosa non lascia spazio a dubbi: “Una spinta per Hojlund. Assist dello United: il danese alla porta. Ora parola al Milan“. Un vero e proprio assist, come suggerito, che potrebbe cambiare le sorti dell’attacco rossonero.

L’operazione prende il via da Manchester, sponda United. Dopo l’acquisto di Benjamin Sesko, per Rasmus Hojlund gli spazi si sono ridotti drasticamente, al punto che il giovane attaccante danese non è nemmeno sceso in campo nell’amichevole di ieri contro la Fiorentina. Un chiaro segnale di come il suo futuro sia lontano dai Red Devils. Lo United ha già mostrato la sua apertura a una formula che fa gola a molti club: un prestito oneroso con diritto di riscatto. Questa soluzione offrirebbe al Milan la possibilità di valutare il giocatore sul campo prima di un investimento definitivo, mitigando i rischi economici.

Il Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, si è mosso con concretezza su Hojlund già da diversi giorni. L’interesse per l’ex centravanti dell’Atalanta non è nuovo, ma ora le condizioni sembrano essere le più favorevoli per un’accelerazione decisiva. La palla, o meglio, la scelta, è ora nelle mani di Hojlund stesso. Nonostante il desiderio di rimanere a Manchester, la mancanza di spazio lo sta spingendo verso nuove opportunità.

Per il calciomercato Milan, l’arrivo di Hojlund rappresenterebbe un innesto di qualità e prospettiva. Il giovane danese ha già dimostrato le sue capacità realizzative e il suo potenziale di crescita in Serie A con l’Atalanta, prima del suo trasferimento in Premier League. La sua capacità di attaccare la profondità, la sua fisicità e la sua giovane età lo renderebbero un profilo ideale per il progetto tecnico di Allegri e per affiancare un giocatore come Gimenez, che ha caratteristiche diverse.

L’operazione Hojlund si inserisce perfettamente nella strategia di Tare, volta a portare a Milanello giocatori giovani ma già con esperienza a livelli importanti, capaci di integrarsi rapidamente e di elevare il livello della rosa. La formula del prestito con diritto di riscatto testimonia anche la prudenza e la lungimiranza della dirigenza rossonera, che intende procedere con passi ponderati sul mercato.

In conclusione, il Milan si trova di fronte a un’occasione quasi inaspettata per rinforzare il proprio reparto offensivo con un attaccante di grande potenziale. Il Manchester United ha dato il suo benestare, e ora spetta al Milan convincere Rasmus Hojlund a sposare la causa rossonera e a diventare un protagonista a San Siro. Sarà questa la mossa giusta per puntare in alto nella prossima stagione? Solo il tempo ce lo dirà, ma l’entusiasmo tra i tifosi è già alle stelle.