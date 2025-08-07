Connect with us

Hojlund Milan, il Manchester United non chiude le porte! Fissato il prezzo

Jovic sceglie l’AEK Atene, niente ritorno in Spagna per l’ex attaccante del Milan: è ufficiale

Bennacer Milan, il Besiktas fa sul serio per lui: c’è un aspetto che non convince di quest’operazione

Calendario Milan, quando giocheranno i big match i rossoneri in campionato? Svelate tutte le date 2025/2026

Galliani Milan, quando avverrà il suo ritorno? Matteo Moretto ha fatto il punto rilasciando un’indicazione importantissima

3 ore ago

Hojlund Milan, il Manchester United non chiude le porte! Fissato il prezzo. Segui le ultimissime di mercato sui rossoneri

Il futuro di Rasmus Højlund, il giovane attaccante danese arrivato al Manchester United come uno degli investimenti più promettenti, si fa improvvisamente incerto. Secondo quanto riportato da The Athletic, i Red Devils sarebbero pronti a prendere in considerazione offerte per il centravanti, fissando il prezzo a circa 30 milioni di sterline, una cifra che si traduce in poco meno di 35 milioni di euro. Questa notizia ha scatenato un’ondata di interesse tra i club europei, compreso il Milan, che vedono nel talentuoso attaccante una grande opportunità di mercato.

L’annuncio segna una potenziale svolta nella carriera di Højlund. Dopo il suo trasferimento dall’Atalanta al Manchester United per una cifra ben superiore, il club inglese sembra ora pronto a una parziale ridimensionamento dell’investimento iniziale. Nonostante le sue indubbie qualità, il numero 11 dei Red Devils ha faticato a trovare la continuità desiderata in Premier League, sebbene abbia mostrato sprazzi del suo enorme potenziale. Le squadre interessate potrebbero approfittare di questa situazione per acquisire un giocatore ancora molto giovane ma con un’esperienza internazionale e un potenziale di crescita notevole.

L’eventuale partenza di Højlund dal Manchester United potrebbe innescare un effetto domino sul mercato degli attaccanti. Diversi club, alla ricerca di un centravanti affidabile e in grado di garantire un buon numero di gol, potrebbero farsi avanti. La valutazione relativamente contenuta, se paragonata agli standard attuali del calcio, rende il danese un obiettivo attraente per molte squadre che vogliono rinforzare il proprio reparto offensivo senza dover sborsare cifre astronomiche.

Questa situazione è un campanello d’allarme per i tifosi del Manchester United, che speravano in un futuro a lungo termine del giocatore a Old Trafford. La dirigenza, tuttavia, sembra voler valutare ogni opzione in un’ottica di rifondazione e ottimizzazione della rosa. Il destino di Højlund, quindi, è legato alle mosse di mercato che si susseguiranno nelle prossime settimane, con il calciomercato estivo pronto a entrare nel vivo.

