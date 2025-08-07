Hojlund Milan, l’ex Atalanta è più di un’idea! Tutto dipenderà dalle condizione: i dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri

La ricerca del nuovo attaccante per il Milan è entrata nel vivo, con la dirigenza rossonera che sta valutando diverse piste per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, l’attenzione del Diavolo si concentra principalmente su due nomi: Rasmus Hojlund del Manchester United e Dušan Vlahović della Juventus.

Hojlund in uscita dallo United, il Milan monitora la situazione

La situazione di Rasmus Hojlund al Manchester United ha subito una svolta nelle ultime ore. Il giovane attaccante danese, che solo la settimana scorsa aveva manifestato la volontà di rimanere a Manchester, si trova ora sulla lista dei partenti. Questo cambio di rotta è dovuto all’imminente arrivo di Benjamin Sesko dal Lipsia, che ridurrebbe drasticamente lo spazio in campo per Hojlund. La dirigenza del Milan, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare in prima linea, è già in contatto con gli intermediari che curano l’affare e sta monitorando la situazione con grande attenzione.

Sebbene si sia parlato di un possibile prestito, il Manchester United sembra al momento non voler accettare questa formula, ma i rossoneri, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, continuano a sperare di trovare un accordo vantaggioso. L’opzione Hojlund è strettamente legata alla formula del trasferimento e alle condizioni economiche che si presenteranno.

Non solo Hojlund, la pista Vlahović resta aperta

Il Milan non ha affatto abbandonato l’idea di portare a San Siro anche Dušan Vlahović. L’attaccante serbo della Juventusrappresenta un’alternativa di grande spessore, sebbene l’operazione richieda un “gioco di attesa” per via delle elevate richieste economiche del club bianconero. La Juventus, infatti, non vuole fare minusvalenze e ha fissato un prezzo importante per il suo centravanti. La situazione di Vlahović è molto complessa, ma i rossoneri non hanno intenzione di mollare la presa.

Nunez, opzione scartata per il Milan

Nel frattempo, Fabrizio Romano ha svelato anche un retroscena di mercato: il nome di Darwin Nunez del Liverpool, accostato al Milan nei giorni scorsi, non è mai stato una reale opzione per il club. L’attaccante uruguaiano, infatti, si trasferirà presto all’Al Hilal per una cifra di 53 milioni di euro. I rossoneri avevano ricevuto la proposta a inizio luglio ma l’avevano scartata a causa degli elevati costi dell’operazione.

In conclusione, il Milan continua la sua ricerca per un attaccante, con Hojlund e Vlahović che rappresentano le opzioni più concrete. Sarà un finale di mercato intenso, con il direttore sportivo Igli Tare che lavorerà senza sosta per regalare a mister Allegri il bomber desiderato.